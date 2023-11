Maar natuurlijk. Omdat een of andere sociale wetenschapper van de UvA heeft """aangetoond""" dat mensen die zich niet gehoord voelen op hun werk, vaker op een populistische partij stemmen, maakt de 'Universiteit van Nederland' (een soort Universiteit van Harderwijk, red.) daar met die wetenschapper een video over, en omdat het AD geen krant is maar een contentformule, verschijnt die video op de site van het AD. Met een begeleidend tekstje (artikel lijkt ons ene groot woord voor dit soort crack) waar """hoofdredacteur""" Rennie Rijpma voor verantwoordelijk is, waarin u letterlijk tips krijgt zodat u niet op de PVV gaat stemmen: "Zo hoef jij jouw werk niet meer mee te nemen naar het stemhokje." Alsof er iemand denkt: nou ja het kan me eigenlijk niet zoveel schelen dat ik onderdrukt wordt op mijn werk, maar dat ik daardoor op de PVV stem, dat is natuurlijk het echte probleem. En alsof een stem op de PVV (en de SP) een soort ziekteverschijnsel is dat verklaard moet worden, en een stem op D66, VVD, of de ChristenUnie 'gewoon normaal gedrag'. En alsof sociale wetenschap bedoeld is om ons op de juiste partij te laten stemmen. En alsof de Universiteit van Amsterdam een onderwijsinstelling is die met publiek geld gefinancierd wordt. Oh wacht.