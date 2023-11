Pastor Maldonado-kloon Rick van Stippent reed met 300 km/h+ zijn Lamborghini in de prak en niet alleen reed-ie daarbij zichzelf bijna uit het leven, erger nog was dat hij met het levensgevaarlijke spelletje kleinpikkerij andere levens in de waagschaal stelde. De poetsmiljonair loog over zijn snelheid, vond het vooral heel erg zielig voor Rick zelf en het was een heksenjacht van de media, ofzo. Bloedhekel aan dat Calimero-gekleuter. Maar ja, hij werd even voor het ongeluk nog gefilmd toen hij met een miljoen kilometer per uur over de A28 spoot. De officier van justitie vond autorijden als een debiel kennelijk wel stoer, want de eis was een lullige 150 uur autootjes poetsen. De rechter vindt het echter belangrijk dat 'er een sterk signaal wordt gegeven aan zowel de bestuurder van de Lamborghini als de samenleving dat dergelijk rijgedrag compleet onacceptabel is'. "De rechtbank heeft daarom, in afwijking van de eis van de officier van justitie, als extra stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd, met een proeftijd van drie jaar." Wij kopen natuurlijk helemaal niks voor die eventuele twee weken brommen, maar het mooiste nieuws is dat-ie z'n rijbewijs een jaar kwijt is. Toch één potentiële doodrijder minder op de weg!