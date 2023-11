: Zou kunnen.

Was ooit (stiekem natuurlijk) op safari en kwam zo'n gorilla tegen. Ik schrikken, hij schrikken.

Dat was me wel wat ja.

Tien seconden later hattie een kogel door z'n rotkop en laggie keidood op de grond.

Met z'n gelul over spieren hier, spieren daar. En daar liggen we dan.