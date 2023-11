Toen Zentgraaff (vzmh) vertrok bij GeenStijl kregen we een heel lang mailtje met allemaal ingewikkelde woorden. En misschien kregen we ook wel een kistje bier, die hebben we opgedronken, en toen waren we gelukkig en ongelukkig tegelijk. Een ontbijtkok van een hotel in Vlissingen gaf haar collega's een spacecake als afscheidscadeau. ONDANKBAAR dat die lui waren. "Een kok werd moe, kon zich niet meer concentreren en moest overgeven. Hij werd gevonden door een nachtportier die hem zag liggen in zijn eigen braaksel." Nou alsjeblieft hoor vriend, Mariska zal nog een keer wat voor je koken. Dan krijg je de volgende keer toch gewoon helemaal niks. "Een andere, vrouwelijke collega die een groot stuk van de brownie at, werkte aanvankelijk nog door, maar voelde zich ook misselijk." Dat worden wij dus al van het discours! En dan niet als grote mensen met elkaar om tafel, nee hoor, hup meteen aangifte doen. De officier van justitie vond dat de vrouw zich schuldig had gemaakt aan MISHANDELING. Omdat ze voor de lol een spacecake had gebakken. Nou Mariska, stop maar een plak van je spacecoke in een envelop en stuur maar op. Spartacus heeft honger.