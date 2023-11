'White savior complex' speelt ongetwijfeld een rol bij de massale voorkeur van de linksmens voor verre, exotische oorden.

Actrice Louise Linton maakte zichzelf ook wat belangrijker dan ze was tijdens haar 'sabbatical' in Zambia. Haar memoires lezen als een spannend meisjesboek.

"In 2016, she drew widespread criticism for her memoir. An excerpt from the memoir, published in The Telegraph, drew intense scrutiny, with many readers objecting to her portrayal of Zambia, as well as Linton's claim that she was a 'central character' in the events.[30]

'I tried not to think what the rebels would do to the 'skinny white Muzungu with long angel hair' if they found me.' – Louise Linton in her memoir, In Congo's Shadow."