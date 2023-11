Dat is jouw mening en ik heb de mijne. Maar de vraag is in hoeverre het Pieter Omtzigt menens is met het herstellen van het vertrouwen in de democratie. Durft hij het met deze kennis aan om de luisteren naar de wens van de meerderheid van de kiezers? Of worden we dankzij Omtzigt en zijn CDA 2.0 straks de volgende links-progressieve coalitie ingerommeld, dat wil zeggen GLPvdA - VVD - NSC? Die eerste partij is uitgesproken links-progressief, de tweede pretendeert alleen in verkiezingstijd rechts te zijn en heeft bovendien nog steeds Eric "Dwangwet & Hoe meer asielzoekers, hoe beter" van der Burg hoog op de kieslijst staan. VVD, al 13 jaar aan het roer en geen illegale immigrant tegengehouden of uitgezet.

Het grootste probleem voor de burger is de immigratie, de overname van de publieke ruimte door een islamitische vijfde colonne, en alle bijkomende kosten en schade voor de economie, veiligheid en vrijheid. Ondermijnde bestaanszekerheid? Nevenschade van ongecontroleerde immigratie. Woningtekort? Immigratie. Lastenverzwaringen? Immigratie. CO2 uitstoot door particulieren? Immigratie. Gebrek aan zorgcapaciteit? Immigratie.

Ik hoor Pieter Omtzigt wel over miljarden praten, maar nooit over die 18 miljard euro die de niet-Westerse immigratie ons jaarlijks kost (volgens een doorrekening van Jan van de Beek). De enige partij van enige serieuze omvang die daar iets aan wil doen is... de PVV. En de burger ziet dat. Nu Omtzigt nog.