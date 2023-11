U stelt alleen maar vragen.

1. De First responders waren aanwezig terwijl Hamas nog aan het schieten was. Waar komt dat idee vandaan dat het 6 uur duurde?

2. Deze meneer begrijpt weinig van het concept verrassingsaanval. De truc van Hamas was juist, dat ze een manier hadden gevonden om ongemerkt Israel binnen te trekken. Als je ongemerkt iets wil doen, dan ga je niet poseren voor de CCTV camera's. Het kan zelfs zoiets simpels zijn als wat verf op de lens spuiten. Om te lachen: zoek eens de 9/11 beelden van de inslag in het Pentagon op.

3. De bommen worden vooral op plaatsen gegooid waar de Israeli geen gijzelaars verwachten. De kans dat de gijzelaars boven de grond zitten in het bereik van bommen is klein; ze zitten waarschijnlijk vast in tunnels. Daarnaast is het een risico-afweging: 200 gijzelaars versus duizenden andere onschuldige Israeli.

4. Onder andere op www.youtube.com/watch?v=geLZTWOzCYo ; www.youtube.com/watch?v=wxbjj497nzQ ;

www.theguardian.com/world/2023/oct/12...

Ennzovoorts.

Ik geef alleen maar de antwoorden.

Nee, niet helemaal waar: ik stel ook een paar vragen.

1. Waarom stelt deze man vragen die gebasseerd zijn op onzin, terwijl die onzin eenvoudig te verifiëren is?

2. Omdat deze vragen zo suggestief zijn en hij zi0nist probeert te provoceren, is deze man misschien een anti-semiet?

3. Er zijn best vraagtekens te zetten bij bepaalde acties van Israel en het Israëlisch leger. Waarom keist deze man voor dit soort stupide vragen?