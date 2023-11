Goedenavond deze zondagavond. Gaan we nu kijken hoe De Grote Drie het tegen elkaar opnemen in het RTL debat. Pieter Omtzigt, Dilan Yesilgöz en Frans Timmermans gaan het hebben over migratie, klimaat en bestaanszekerheid maar de natie smacht natuurlijk naar het antwoord op de vraag; wil Pieter premier worden? De NSC-voorman laat het steeds in het midden maar dit is het eerste échte (na die tegenvaller van twee weken terug) grote tv-debat van deze verkiezingen en kan de toon zetten voor de rest van de campagne. Logisch moment dus voor Omtzigt om uit te spreken dat hij zelf het land wil leiden. RTL's huisbabbelaar Roderik van Grieken in zijn voorbeschouwing: "Mijn voorspelling is dat hij dat gaat doen vanavond." LIVESTREAM.

Update 21:38 - Omtzigt op de vraag of hij premier wil worden: "Vandaag krijgt u daar geen antwoord op." Hij zegt nog steeds te twijfelen of hij aan de slag wil vanuit het torentje of vanuit de Kamer.

Update 21:41 - Timmerfrans draagt voor het eerst deze campagne een das. Wellicht een poging er wat meer premierwaardig uit te zien. Oordeel zelf.