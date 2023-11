Nu de F1 het hele weekend al op bezoek is in Brazilië is het tijd om ook eens buiten de baan te kijken. We horen tenslotte niet meer zoveel over het land sinds Bolsonaro niet langer de scepter zwaait. Zijn opvolger Lula is ook zo'n lieverd die weigert Hamas een terroristische organisatie te noemen en de acties van Israël in Gaza bestempelde als 'genocide'. Daarnaast blijft de criminaliteit in het land hoog, zoals ook lokale oud-coureurs merken. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws: Brazilië is tenslotte ook het land met modellen die de grootste achterspoiler ter wereld trainen of als echte entrepreneurs hun zweet als parfum verkopen. Een land waar echte liefde nog bestaat en ze een aardig balletje kunnen trappen. Een prachtig land waar we dus ook een Grand Prix hebben deze avond. Om 18:00 begint de race naar het Wilhelmus met Max op pole en mochten we dat Nederlandse volkslied uiteindelijk niet horen, is er in ieder geval iets interessants gebeurd. Gas erop!

UPDATE: Lol, Leclerc crasht al voor de start

UPDATE: En voor de eerste bocht zijn we Magnussen en Albon al kwijt

Uw startgrid voor vandaag