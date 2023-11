Dit stond bijna 12 uur lang in NOS-artikel over neergestoken 30-jarige joodse vrouw

Nog 4 dagen tot Kristallnacht-herdenking hè. Maar het is gebeurd, en het gaat blijven gebeuren. Burgemeester van Lyon Grégory Doucet schrijft op Twitter: "Zaterdag werd een Joodse vrouw neergestoken. Op de deur van haar huis werd een antisemitische inscriptie gevonden. Een dergelijke golf van geweld is onuitsprekelijk. Al mijn steun aan het slachtoffer, aan haar dierbaren." De 30-jarige vrouw werd verwond met twee messteken in haar buik door een gemaskerde man die op haar deur klopte. Na zijn aanval heeft de man een hakenkruis op haar voordeur gespoten of geverfd, maar dat is nadrukkelijk niet deze foto die overal circuleert - die is uit Amerika in 2017. De vrouw had een joodse mezuzah aan haar voordeur. De politie meldt dat de dader nog altijd voortvluchtig is - en laten we niet doen alsof die ooit gevonden gaat worden. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar en de politie bevestigt nog niet of de zaak behandeld wordt als antisemitisch misdrijf.

Het bovenstaande nieuws voorzag de NOS vanaf 20:52 gisteravond tot 07:55 vanochtend van het commentaar: "Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas maken autoriteiten in steden over de hele wereld melding van toenemend antisemitisme en islamofobie." Dat deed de NOS op 21 oktober ook al trouwens - een week nadat 15.000 moslims eensgezind op de Dam stonden te scanderen en de dag dat Hamas-vlaggen in Den Haag wapperden (!) - door te koppen: "Nederlandse moslims: angst en onrust nemen toe door oorlog Israël-Hamas". Kijk, we geloven best dat die islamitische koepelorganisaties dat tegen de NOS zeggen, maar die koepelorganisaties verzinnen dat dus gewoon waar je bij staat.

In een ander binnenlands geval van schrijnende islamofobie werd een joods gezin in het DeLaMar-theater in Amsterdam afgelopen vrijdag onder luid gejoel en o.a. de verwensing "Fucking Jews" de zaal uit geïntimideerd bij een UvA-diploma-uitreiking bedrijfskunde, nadat een student van Palestijnse afkomst het woord had genomen. In andere meldingen van islamofobie gaan verscheidene Nederlandse studieverenigingen op meerdere Nederlandse universiteiten volledig op het Hamas-orgel, met bewierokingen van die gemotoriseerde Hamas-paragliders en al.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live:



Update 13:01 - Fox-held Trey Yingst is embedded bij IDF-troepen in Gaza. Zie hier en hier zijn eerste repo's. Ook het Israëlische Channel 14 is embedded en dat zijn bijzondere beelden, met o.a. een zeldzame, nieuwe Eitan APC (wiki).

Update 13:02 - Hamas deelt meerdere videocompilaties van straatgevechten met IDF-pantsereenheden - zie hier en vooral hier, duiding van beelden in dit fotodraadje. Zeer waarschijnlijk kijkt een menigte in Gaza hier op een groot scherm naar deze videobeelden.

Update 13:03 - Ook de IDF zelf deelt nieuwe videocompilaties van hun grondoperatie in Gaza: hier, hier, hier en hier. Ook publiceerden ze in dit draadje 12 nieuwe foto's, waarvan een aantal onderstaand.

Update 13:04 - Beetje scherp blijven lui, dit is echt geen video van "IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down". Het is overduidelijk een trainingsvideo en de beschermende kleding is in de gehele video te zien.

Update 13:05 - Ook gisteren weer in massale anti-Israëlische demonstraties in Westerse landen met (echt veel te) grote islamitische populaties [dat zijn alle West-Europese landen btw]. Onderstaand ziet u de duizenden demonstranten te Berlijn.

Update 13:06 - Kustaw Bessems krijgt het voor elkaar om in zijn magnum essay over de joodse Angst welgeteld en maar liefst 0 keer te spreken over de islam, islamitische gemeenschappen of moslims. Hier moet u het mee doen: "Eén blik op het almaar radicaler rechts-extremisme van de afgelopen twintig jaar en je beseft dat we ons beter niet in slaap kunnen laten sussen." Wat is dat toch.

Update 13:10 - Opmerkelijke wending in de (nu vermeende?) genoemde steekpartij. "Franse media zeggen dat op verzoek van de politie medisch wordt onderzocht of er mogelijk sprake was van zelfverminking. Kennelijk wordt niet uitgesloten dat de vrouw zichzelf met een mes heeft gestoken." Vreemde toestand, houden we in de gaten.

Update 13:26 - Gisteravond in - notabene - HET VERZETSMUSEUM: een Palestijnse vlag geprojecteerd en lekker creatief bedenkelijke protestborden maken.

Update 13:48 - Vanavond om 18:00 NL tijd, Douglas Murray bij Triggernometry. Trailer: "I do not want to live in a country with Hamas supporters, I want them deported, simple. (...) If there are people in the UK who are offended by posters of missing Jewish children, they must leave."

Update 15:04 - Gedonder in Turkije bij Amerikaanse luchtmachtbasis Incirlik Air Base, dat met zo'n 1800 man personeel de thuisbasis is van de US Air Force 39th Air Base Wing. Anti-Israëlische demonstranten bestormen het terrein, Turkse politie probeert ze buiten te houden. Ook liggen daar Amerikaanse nukes.

Update 15:56 - Een Duits kinderdagverblijf te Saksen-Anhalt dat al twee generaties het "Anne Frank dagverblijf" heet, moet onder druk van ouders met een migratieachtergrond van naam veranderen. De burgemeester is het ermee eens.

Update 15:59 - IDF publiceert nieuwe observatievideo die aan zou tonen dat ook het (enorme) Sheikh Hamad Hospital door Hamas gebruikt wordt als toegangsknooppunt tot hun tunnelnetwerk.

Duitsland, je hebt nog 1 generatie de tijd om dit op te lossen

Nog 1 generatie.

Goede: vraag

Deze mensen horen niet thuis in Europa.

IDF's nieuwere Eitan APC in Gaza

Meer IDF foto's te Gaza