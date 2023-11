Na de orkaanchaos van gisteren is het vandaag tijd voor de sprintrace in Sao Paulo. Gelukkig de laatste sprint van het jaar en deze keer op een verrukkelijk circuit. Hoogteverschillen, technische bochten en inhaalmogelijkheden: Interlagos heeft het allemaal. Gooi er nog een enthousiast publiek en snel wisselende weersomstandigheden bij en u heeft het recept voor één van de beste arena's van het F1-circus. Het is niet verwonderlijk dat we hier in de afgelopen jaren een paar van de mooiste en verrassendste F1-momenten zagen. Van de Haas-pole en de eerste overwinning van Russell vorig jaar, de epische regenrace van Verstappen in 2016 tot die keer dat Massa tien seconden dacht dat hij wereldkampioen was in 2008: in Brazilië lijkt alles mogelijk. Deze avond beginnen we met Lando Norris op P1 en Max daarnaast op P2, dus dat wordt een interessante sprint naar de eerste bocht. Vermeldenswaardig zijn de goede startplekken van de AlphaTauri's van zowel Tsunoda (P6) als Ricciardo (P8), waardoor kostbare punten voor deze achterhoedestrijders mogelijk zijn zolang ze geen Estebannetje doen in de eerste bocht. Om 19:30 doven de lichten en gaan we zien of de sprint dit jaar een knettergek carnaval wordt of toch eindigt in een suffe polonaise. Vamos!

UPDATE: Ennnnn Verstappen wint weer zoals gebruikelijk. Norris P2. Perez P3. Een uitstekende Tsunoda pakt drie punten op P6.

Oh, oh, Ocon

Echt, stop gewoon met dat sprintgezeik