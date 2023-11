Een dikke meerderheid (65 PROCENT) van de Nederlandse kiezers wil dat er SUBSTANTIEEL iets gedaan wordt aan de wekelijkse asielinstroom van ongeveer heel veel en een stad als Lelystad erbij per jaar. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research, in opdracht van de Volkskrant, aldus de Volkskrant. Het woordje substantieel is trouwens van november vorig jaar, en werd gemunt door Mark Rutte (VVD). We zijn nu een jaar verder, en er is geen ene jota gedaan aan de asielinstroom. Maar het gaat eindelijk gebeuren. 22 november is de dag dat Ons Vaasje glanzen mag.

Van rechts tot links is er de duidelijke wens om migratie in te perken’, zegt Kanne. ‘En dat is een nieuwe ontwikkeling.’ Aldus Peter Kanne van I&O.

Kortom: Bye Bye Zwaai Zwaai IND en COA, zoek maar een functie elders. Tienduizend Miele's op Marktplaats, en heel veel megapartytenten. Wachttijd huurwoning Randstad terug naar drie maanden. Burgerwachten Ter Apel en Budel die niks meer te doen hebben. Geen "overlastttreinen" meer. Winkels die gewoon tot sluitingstijd openblijven want geen "capuchonnetjes" meer. Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Schagen-Oost wordt weer Bijzonder Provinciaal Landschap & nooit meer buiten slapen. ZIN IN DE TOEKOMST!

Factcheck Wilders - "en zijn moeder" - CHECK