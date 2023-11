Feest op de tribunes: we zijn weer in Brazilië. Een land waar ze net als in Nederland ook van het witte poeder houden en eveneens onze obsessie met 'de wolf' delen. Maar wel gevuld met inwoners die niet te vergelijken zijn met Nederlanders, omdat ze daar wel kunnen dansen, kruiden in het eten gebruiken en zich niet zo druk maken om stikstof. Wel zijn ze dol op racen en net zoals in Nederland kreeg de populariteit van de Formule 1 een enorme boost in Brazilië door een jonge coureur met een belachelijke hoeveelheid talent. Talent van een niveau dat slechts eens in de zoveel tijd voorbij komt. In beide gevallen gaat het om een drievoudig wereldkampioen die een half land verslaafd maakte aan de autosport. Mannen die wonnen met een Honda-motor achter de kont en die magische dingen lieten zien zodra regendruppels op het asfalt spetterden. Waar zij Senna hadden, hebben wij nu Verstappen. En hoewel de Brazilianen niet de grootste fans van Max zijn (iets met een schoonvader die zich achter omstreden politici schaart), blijft het één van de mooiste plekken van de kalender. En we blijven voorlopig nog terugkomen, want dankzij een nieuw contract verschijnt Sao Paulo zeker tot en met 2030 op de F1-kalender. Gelukkig maar, anders houden we enkel van die emotieloze oliesjeikbaantjes over. Tijd voor een kwalificatie in een land waar de pure liefde voor de sport nog door de aderen stroomt. Vamos!

UPDATE: We beginnen een kwartiertje later vanwege rotzooi op de baan.

UPDATE: Hoppa, weer een pole voor Max. P2 voor Leclerc en de Astons van Stroll en Alonso op P3 en P4.