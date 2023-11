Denk ook dat het flink in wordt vergist. Want de kaarten achter de schermen die door al die ontmoetingen van die schurkenstaten worden geschud zien wij als Europa en USA helemaal niets van. Er zouden volgens Poetin dingen op stapel staan waar wij helemaal geen weet van hebben en dat zou nu met een 2 frontenoorlog heel goed misschien kunnen?

Europa ziet ook te weinig van interne gevaren in eigen landen zelf. Dat hebben we duidelijk kunnen zien bij die griezelige sentimenten in die pro-Palestina en anti-Israël betogingen. Waarschijnlijk hebben we als Europese landen alles helemaal onderschat en niet genoeg onderkend. Terwijl onze inlichtingendiensten de politiek voor allerlei radicalisering, waaronder onze eigen AIVD, al heel lang erover adviseren is er te weinig en wordt er te weinig door de landen of door Europees parlement gehandeld.

We kunnen ons zelf na wat we in de straten van Europa niet meer ons zelf wijsmaken dat het niet zo'n vaart zal lopen, dat doet het namelijk zeker wel. Er was onversneden antisemitisme te horen op de straten nog geen 80 jaar na de bevrijding van Auschwitz! Het toen luide "nie wieder" is alweer weggeëbt met de roep om de staat Palestina... joodse scholen gesloten, joden weer in angst, sterren op huizen en winkels in Europa. En radicaal linkse groeperingen en anderen wat meeheult met die protesteerders die scanderen "From the river to....". Was die NDSAP ook niet een van oorsprong links georiënteerde arbeiderspartij voor het gehele volk? Of pas later extreem rechts? Vraag het me nog steeds af....

Het zal mijn tijd wel duren vermoed ik voor wat ik nog over heb aan tijd, maar ik maak me wel degelijk geregeld zorgen om mijn familie en hun kinderen! Waaronder en waarin en in welke omstandigheden leven zij straks? Hoeveel bewegingsvrijheid hebben zij nog?