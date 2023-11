Schrijf je aftrekken of fappen? Imam of haatbaard? Verwarde man of booslim? Neonazi of kaalkopje? Kansloze asielzoeker of Ericvanderburger? Bootvluchteling of Sargentiniër? Het antwoord is: dat hangt ervan af welke leer je aanhangt als het gaat om spellen: de officiële 'Groene' spelling, de alternatieve 'Witte' spelling of de hypergezellige 'Roze' spelling. Zo volgde de NOS tot vandaag, net als enkele landelijke dagbladen en het Genootschap Onze Taal, de alternatieve spelling. Maar dat verandert: voortaan hanteert de redactie van de NOS officiële spelling, zoals die te vinden is in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie. Blabla verwarrend voor redacteuren, blabla oudere lezers doen groen (belangrijk van lezers van de NOS zijn allemaal 50+), blabla 'NRC, de Volkskrant, Trouw en de NOS rebelleerden' (hahaha), enzovoorts. Wat een gezeik. Bij GeenStijl hanteren we al jarenlang de Roze spelling. Het stijlboek 'GeenStijlBoek' is geschreven door Spartacus en bestaat uit één regel: "Gewoon doen waar jij je lekker bij voelt." Einde persbericht. Voor vragen kunt u contact opnemen met spartacus@geenstijl.nl.

Applaus voor de NOS allemaal