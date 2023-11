Blijkbaar heeft gs geen idee wat planten met een beetje omvang en leeftijd plus onderhoud kosten. Want het worden geen gezellige afrikaantjes of begonia's in een plastic bakje. Dus het worden grote oude planten die je met een heftruck moet verplaatsen. Exclusief en bijzonder kost nou eenmaal veel geld omdat het spul al 25 jaar bezig is of langer in een grote kas te groeien tot bosachtige proporties. Komen ook de enorme potten erbij waar het spul in moet staan. Kassa. Daar hangt een prijskaartje aan. Wel is Nederland met zijn planten en bloemen redelijk laag in prijs vergeleken met het buitenland omdat we de grootste veiling van de wereld hebben en veel kwekers. Het buitenland komt bij ons inkopen waarna de prijs vervijfvoudigd wordt om alle kosten te dekken. Bij ons is het om de hoek. Dus bloemen en planten zijn bij ons eigenlijk spotgoedkoop. een bosje rozen kosten hier 10 euro terwijl in het buitenland je er 1 roos voor krijgt.