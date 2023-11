Dan volgen nu de spermastanden. De Volkskrant waadde door de meest actuele zaadcijfers en heeft ontdekt dat vergeleken bij 2016 toen nog voor eenderde van de donorbehandelingen buitenlands sperma werd gebruikt, dit aandeel in 2021 is gestegen tot 54 procent. Volgens de courant zijn de ontvangers soms heterokoppels van wie de man onvruchtbaar is, "maar vaker lesbische stellen of alleenstaande vrouwen. Als zij in hun eigen kring geen donor kunnen of willen vinden, kunnen ze terecht bij Nederlandse spermabanken. Maar die kampen met wachtlijsten van minstens twee jaar. Daarom zoeken steeds meer wensmoeders hun toevlucht tot commerciële spermabanken in (vooral) Denemarken, waar je online zaad kunt bestellen van een donor naar keuze." Een en ander heeft te maken met de Grote Droogte van 2021, ook voorgenomen BTW-verlagingen bieden geen soelaas. Maar wat maakt het nou uit of het zaakje van Jan, Piet, Joris en Korneel of Mads, Ole en Kjeld komt, daar voel je toch niets van? Dat ligt stamboektechnisch dus anders. De Denen hoeven geen administratie bij te houden van de resultaten van zulks terwijl in Nederland spermadonoren sinds 2004 niet meer anoniem mogen zijn. Dit krijgt ook politiek gevolgen, ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker wil nu dat Ernst Kuipers desnoods de schaar zet in de vergunningen voor klinieken die werken met anoniem Deens stijfsel. Heren, u weet wat u te doen staat: eigen zaad eerst.