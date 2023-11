@El Rico Grande | 03-11-23 | 14:03:

Wat we nu zien is een wolf die zijn schaapskleren aan het afwerpen is. Het gif van het ressentiment heeft altijd volop in die partij geborreld, we vermoedden het al, maar figuren als Azarkan wisten de scherp riekende dampen toch behoorlijk goed af te vangen, waardoor we toch in de illusie leefden dat het schip van de partij zich inmiddels in meer gematigder wateren bevond. Niets van dat alles. Die Stephan van Baarle heeft geduldig gewacht op het moment waarop hij zijn ware aard zou kunnen gaan tonen, en hij geniet er zichtbaar van.

Ik vraag me wel af of het gaat werken. De drie heren die hem voorgingen leken op den duur toch hun keutel te hebben ingetrokken, door schade en schande wijs geworden, en deze radicale van Baarle hebben ze al die tijd toch behoorlijk onder de duim kunnen houden. Want dat is wat we nu zien, de partij als geheel is niet braver geworden, de partijleiders waren wat voorzichtiger in hun optreden en hun standpunten. Wat er verder nog bij DENK rondloopt, ik zou het niet weten, maar als je ziet hoe die van Baarle in korte tijd de koers van de club heeft weten om te buigen en de 'tone of voice' weer heeft teruggedraaid naar het schreeuwerige, rellende geluid van de eerste dagen, vraag je je af wat er verder nog voor tuig in hoeken en spelonken zit, wachtend op een kans, en ook wat voor engerds er op de deur kloppen en binnengelaten worden.