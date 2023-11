Heb m'n eerste hypotheek na 9 jaar afgelost door gewoon hard te werken, de vrouw ook. De rente was toen 8,9%, dus elke aflossing was meteen 8,9% besparen. Dat stopten we het volgende jaar weer in de aflossing en bespaarde we weer meer.

Later konden we een bouwkavel kopen en bouwden ons eigen huis. Ons eerste huis verkochten we na 16 jaar voor 3,5x meer. Het tweede huis losten we ook elk jaar de hypotheek af. Die is inmiddels ook 3,5x in waarde gestegen.

Als je niet hard werkt en op je luie kont blijft zitten zul je nooit hogerop komen. Wat we niet nodig hadden hebben we verdeeld onder de kinderen. Nu vangen we ook lekker zorgtoeslag. We schrikken ervan dat het zoveel is.