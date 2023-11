VVD Asielbeleid:

Veilige opvang in de regio en buitengrenzen EU op orde.

Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden. Tussen de asielzoekers zitten te veel gelukszoekers die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken. Europese samenlevingen kunnen de grote groepen migranten niet aan en vreemdelingenhaat ligt op de loer. De enige winnaars van dit systeem zijn de mensensmokkelaars.

Opvang in de regio

Voor ons staat voorop dat echte vluchtelingen recht hebben op veiligheid. Zij moeten dus worden opgevangen in het eerste veilige land waar ze aankomen. Dat hoeft niet in Europa te zijn. Wij willen bijdragen aan veilige havens in de regio zelf. Daardoor kunnen vluchtelingen veilig worden opgevangen en hoeven zij niet voor een enorm bedrag hun leven te wagen in een smokkelbootje op zee.

Wanneer veilige opvang in de regio geregeld is, hebben we geen asielloketten in Europa meer nodig. Wel kan Nederland vluchtelingen die in onze samenleving passen zelf uitnodigen. Dit doen we pas als de ongecontroleerde toestroom bijna helemaal is opgedroogd.

Buitengrenzen versterken

Daarnaast moeten we de buitengrenzen van de EU op orde krijgen. Alleen zo kunnen we het aantal asielaanvragen echt naar nul brengen en zelf een kleine groep mensen selecteren die passen in onze samenleving. Als dat niet met de hele EU lukt, willen we het met een kleiner groepje landen regelen.

Afgewezen asielzoekers moeten meteen terug naar het land van herkomst. Als die landen daar niet aan meewerken, willen wij dat de EU haar macht gebruikt. Bijvoorbeeld door die landen sancties op te leggen of te korten op ontwikkelingshulp. Statushouders die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, worden in een zeer zwaar regime opgevangen.

Oeps! VVD standpunten asielbeleid zijn sinds Yesilgöz lijsttrekker is opeens foetsie!

Conclusie: Wilders heeft wel degelijk gelijk over het draaien van Yesilgöz.

www.vvd.nl/standpunten/asielbeleid/