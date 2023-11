Het zijn fijne dagen voor mensen die niet compleet achterlijk zijn. De gemeente Amsterdam gaat de strijd aan met fatbikes. Dat is gewichtig, want fatbikes zie je voornamelijk in Amsterdam: het is zo'n stad waar een ingewikkelde mix van yuppen, allochtonen en asocialen een gezamenlijke hobby heeft. Namelijk compleet voor lul staan op een fatbike, een uit de anus van Allah ontsproten wanproduct van staal, wielen en een gashendel. De fatbike is het keuzewapen van Rodney, Michael én Mohammed, en alledrie hebben ze schijt aan de rest. De eerste stap is dat de gemeente de fatbike op de rollerbank zet. De volgende stap is een helmplicht, en dan weigeren die tokkies nog langer op zo'n lelijk stinkapparaat te klimmen omdat ze dan altijd een pot gele gel mee moeten zeulen om het haar boven die puistenkop te modelleren als ze straks vuurwerk gaan afsteken met Samantha. De derde stap is het compleet verbieden van fatbikes, of in ieder geval het instellen van fatbikevrije gebieden. Binnen de gehele ring A10, bijvoorbeeld: zet je smerige fatbike maar lekker in een of andere Parkeren+Randdebielen aan de rand van de stad. En de allerlaatste stap is van deur tot deur gaan, het actief opsporen van fatbikes en ze allemaal naar de shredder sturen. Dat klinkt luguber, dat is het niet, want fatbikes zijn stom, de gebruikers ook en moge alle berijders van een fatbike branden in de hel.