Hee Breda, heb je nog wat subsidie voor ons liggen? Een tonnetje voor in onze donatiepot bijvoorbeeld. We vragen het maar even, want blijkbaar kan iedere overmoedige hulpverlener met gemak tienduizenden euro's bij jullie ophalen. Die komen met grootse plannen en ambitieuze doelen dat gemeentehuis binnenstampen, praten wat ruggengraatloze ambtenaren omver en drukken zo grote ladingen subsidie in hun achterzak. Zoals die gasten van het Care2Connect-plan die een ton meekregen om eenzame jongeren te helpen en na "een lange aanloop" uiteindelijk drie (3!) jongeren hielpen. Ruim 33k per minder eenzaam jongmensch. En dan nog bezwaar maken, want "we waren heel goed op weg en boekten goede resultaten". En dan was er ook nog jongerenproject Knooop dat kinderen ondersteunde die het moeilijk hebben vanwege een echtscheiding. Oh sorry, zeiden we kinderen? We bedoelde natuurlijk kind, want uiteindelijk hielp de club één (1!) kind. Ook die gingen in bezwaar tegen het intrekken van de 90.000 (!) euro subsidie voor dit jaar, want "de gemeente was wel heel streng". Dus bij deze willen we het Roze Idealistische Jongeren Kansenplan (R.I.J.K.) pitchen, waarin we eenzame, binaire en non-binaire jongeren met glittermascara die nog in Sinterklaas geloven en lijden onder gescheiden letterbakouders van kleur een gratis Premium-lidmaatschap aanbieden zodat ze de verbinding met de maatschappij niet verliezen. We zien de subsidie wel op onze rekening verschijnen!