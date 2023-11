O godje ja het is verkiezingstijd en dan klapt die fatsoenlijk rechtse vvd er weer een paar ruige rammers uit. Beetje grote mond opzetten tegen asielzoekers, illegalen en moskeeën, om na de verkiezingen weer weg te zakken in die eeuwige gierput van het niksige niks. En natuurlijk is het Bente Becker, die van leerling-tassendrager is gepromoveerd tot chef van de complete divisie. Bente Becker is al 100 jaar bezig met die 'buitenlandse beïnvloeding in moskeeën', er was zelfs een complete hoorzitting islamisering in Nederland, maar er verandert TOCH NOOIT IETS. Het wordt: alleen maar erger. Alleen. Maar. Erger. Nu schrijft Bente Becker weer een stukje in de krant dat het allemaal zo erg is gesteld met de buitenlandse beïnvloeding en de haatimams. Met als uitsmijter: grenzen stellen aan de haat. Grenzen stellen aan de haat. Wij HATEN deze gratuite en luie verkiezingscrack van Bente Becker, die met de vvd al een miljoen jaar in het kabinet zit en ALLE ruimte heeft (gehad) geldstromen af te kappen, terreurverheerlijkende moskeeën dicht te gooien, Turkse slistongen het land uit te kieperen en hatende haatimams op te sluiten, maar straks als het Ramadan of Suikerfeest is zitten ze zich allemaal weer in de moskee te vergapen aan die prachtige gewelven - wie heeft dat toch betaald? We hebben Bente Becker twee jaar lang niet gezien. In de slaapzak gekropen met de rits omhoog terwijl haar partijgenootje Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg nog net niet met een megafoon door Marokko reed om iedereen te vertellen dat je in Nederland zo lekker kan geloven. Bente Becker was op zwangerschapsverlof en pas toen ze weer terug was merkten we dat ze weg was. Wat WIL Bente Becker nou? D'r zullen wel weer wat mensen staan te klappen hoor, voor die vlotte Bente Becker die het allemaal zo leuk kan uitleggen, maar Ankara heeft er al een paar woorden voor bedacht: trap er niet in.