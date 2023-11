Nergens om, en het is natuurlijk een belachelijk idee om zoiets in de grondwet te zetten, maar het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Was vroeger volgens mij een kreet van een of andere partij waar ik mij verder niet mee identificeer. Maar sinds traditionele gezinnen steeds meer uit elkaar vallen (of misschien niet sinds, misschien is het al het gevolg van iets anders) komt er steeds meer non-binair gelul bij. Alleenstaande ouders, homo of lesbo stellen die een kind adopteren, het is echt niet ideaal ofzo. Het uiteindelijke ideaal blijft toch gewoon een (liefhebbende) vader en moeder en dan gewoon normaal opgroeien in een gezinsverband. Ik heb de wijsheid vanzelfsprekend niet in pacht, maar doe maar een onderzoekje of zo en ik weet nu al dat zal blijken dat (de meerderheid) van de kinderen die opgroeiden in een normaal gezin waarin een vader en een moeder met elkaar waren en hun opvoedden, de minste maatschappelijke, psychische of whatever wat voor problemen hebben.

Misschien een niet populaire mening, maar ik lees graag links naar onderzoeken die wat anders opleverden.