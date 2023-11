De Soumaya Sahla saga dendert door: de Hofstadgroepterroriste kan Frits Bolkestein sinds 1,5 jaar niet meer als pinautomaat gebruiken blijkt nu. De Bolk is namelijk in juli 2022 op verzoek van zijn familie door de rechter onder bewind geplaatst wegens ‘lichamelijke of geestelijke toestand’, lezen we in HP/Ton F. Van Dijk. De B'tjes vroegen de rechter om het instellen van het bewind toen ze ontdekten dat de pater familias in de periode 2018-2021 85.000 euro de kant van Sahla had laten oprollen, reden waarom ze vorige week uit de VVD werd gesodemieterd. Wat ons brengt op haar nieuwe woordvoerder Jort Kelder die vorige week dinsdag - al dan niet handje in handje - met Sahla bij een boekpresentatie van de extreemlinkse XR-activiste Hannah Prins werd gespot.

Kelder laat zich gisteren door de heren van Vandaag inside over de kwestie bevragen. Lang verhaal kort: het is volgens hem allemaal de schuld van Geert Wilders (want campagne), van de VVD (daar heeft ie een punt) en bovengenoemde erfgenamen van Bolkestein (wegens jaloers). Kelder kent de kwestie dus niet of houdt zich van de domme: Wilders maakt zich namelijk sinds eind december 2021 al druk over Sahla en dat het nu weer over haar gaat is toch echt de schuld van Kelder ZELF (hoe netjes dat interview is moeten ze maar bij de NPO uitzoeken). Ook onthullend: volgens de beste vriend van de kandidaat secretaris-generaal voor de NAVO is Sahla ook nog eens een protegé van Edith Schippers, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Netwerkertje hoor.