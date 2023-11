Het heeft nog nooit zo weinig gestormd in Nederland als de afgelopen decennia, en er is ook nog nooit zoveel kouwe drukte over storm gemaakt als de laatste decennia!

Code zus en code zo, dagen van tevoren al moord en brand gaan schreeuwen. En wanneer stormt het nou echt eens een keertje?

Storm is een uurgemiddelde van windkracht 9B, of hoger, dames en heren. Denk daar eens aan, alvorens zoveel paniek te zaaien.

Meestal wordt de 9 ook nog eens op één enkele plek langs de kust, en niet langs de hele kust, aangetikt, en al helemaal niet in het midden of oosten van het land.

En niet zelden zegt het KNMI dat "Ijmuiden" de stormgrens bereikte, maar daarmee bedoelen ze het meetpunt op het Zuider Havenhoofd, op de strekdam dus, mee. Dat ding steekt 1,5 kilometer in zee, dus dat is 'vals spel', om daar mee aan te komen zetten.

Je kunt net zo goed gaan meten op een booreiland, dan meet je dus gewoon windsnelheden op zee. Dat kan en mag, maar het telt niet mee voor de situatie aan land, waar het weerbericht over gaat.

Enfin, we wachten het af, misschien halen we de negen.

P.S. Kijk op de site 'Rijkswaterstaat Waterinfo", daar kun je alle meetstations lang de kust online bekijken en ook terug kijken, hoe hard het werkelijk heeft gewaaid.