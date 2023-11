oud Nieuws (van de laatste dag, lieve mensen, ik wil niet teveel tegelen).

* Code oranje in West-Nederland.

* Wereldleiders: kunstmatige intelligentie kan 'catastrofaal' gevaar zijn.

* Verzekeraars melden minder fraude.

* 'We zijn oorlogsmoe', zegt Italiaanse premier per ongeluk tegen Russische komiek.

* Australische politie houdt vrouw aan om dodelijke paddenstoelenlunch; schoonfamilie dood.

* Medewerkers NCTV ( 64-jarige marokaanse man uit Rotterdam en 35-jarige vrouw uit Gouda) verdacht van het lekken van staatsgeheimen.

* Eén op de drie genodigden haalde tot nu toe coronaprik.

* Brazilië zet leger in bij havens en vliegvelden om grip te krijgen op georganiseerde misdaad.

* Biden pleit voor pauze in Gaza.

* Rusland werft nieuwe soldaten in Cuba.

* Marktkraam belandt op A15, snelweg bezaaid met kaas.

* Zorgorganisatie biedt sollicitanten een huurwoning in voormalig verzorgingshuis aan.

* Vier drugsuithalers krijgen drie jaar celstraf.

Weer: serieus?! Het waait. Regen, max 13 graden.

Koffie: een dubbele bak, want gister node gemist! Meerdere broden, bolletjes, beleg en drank staan klaar, als we thuis moeten werken hoeven we ook niet te reizen dus blijft er tijd over om gezellig, samen, de dag te openen!

Wat? De school is gewoon open?! Kak...

Jongens, meisjes, graag zelf je rommeltjes opruimen!