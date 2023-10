Maar natuurlijk. Twee weken geleden was er volgens de VVD opeens een enorm verschil tussen adviseren en advies geven (of zoiets, u moet het zelf maar terugkijken, ons lukt het niet meer) in de kwestie Soumaya Sahla. Maar: Sahla mocht "uiteraard" wel lid blijven van de partij. En nu duikt er een verhaal op in HP/De Tijd waar geen enkele VVD'er van geschrokken kan zijn, en is mevrouw de terrorist opeens geroyeerd. Tenminste, dat dachten wij. Maar ze is helemaal niet geroyeerd! Haar lidmaatschap is opgezegd, dat is blijkbaar iets heeeel anders. Wat dan het verschil is, dat snappen wij van GeenStijl dan weer niet, daar zijn wij te dom voor, dus willen we graag iemand van de VVD voor de camera hebben die ons dat kan uitleggen. Helaas was voorzitter Eric Wetzels vandaag niet beschikbaar, en moeten we het doen met een telefoongesprek met zijn voorlichter. Maar hee, misschien kan Wetzels morgen wel. Of overmorgen. Wij zijn in ieder geval reuze benieuwd naar hoe hij dit allemaal rechtbreit.