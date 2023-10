Ach ik werkte op een IVF-kliniek waar twee Gynaecoloog-directeuren glashard hebben gelogen tegen 2 echtparen waarvan het opgewerkte verse zaad van de verkeerde man in de verkeerde vrouw was geïnsemineerd (= IUI). Beide echtparen zagen elkaar in de coffee-corner van het ziekenhuis er tegenover en raakten aan de praat (want ze hadden elkaar gezien in de wachtkamer van de IVF-kliniek) en kwamen er al praten zelf achter dat er glashard tegen hen was gelogen. Paniek in de tent natuurlijk maar het grootste deel van het personeel bleef doodleuk achter de directie staan. Ja echt hè je gelooft het gewoon niet! Ik heb een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder mijn eigen naam dus niet anoniem want dat vind ik laf. Mijn kop ging er uiteraard af dat snap je wel. Steun van mijn andere 45 collega's....... bijna nul komma nul ja 1 collega steunde mij waar ik nu nog mee bevriend ben. Ergste van alles is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze zaak in de doofpot heeft gestopt want een vriendje van 1 van de Gynaecoloog-directeuren zat in het bestuur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tja zo werkt dat bij de Overheid hè........................