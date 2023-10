Hé dat is gek. Er stond al de hele dag een bericht over de negatieve inflatie op www.cbs.nl maar wij hadden er nog niks van gemerkt. Net als van die negatieve inflatie eigenlijk, daar merken we ook niks van. Komt omdat dit negatieve cijfer een resultaat is van de keuze van het CBS om over te stappen op een andere manier van energieprijzen meten (meer daarover hierrr) en dus niet van het feit dat alles wel goedkoper wordt, maar niet duurder. De 'echte' inflatie is namelijk nog steeds aanzienlijk (plaatje na de breek) dus uw feesthoedjes kunnen weer terug in de kast. Feesthoedjes, die zijn trouwens helemaal niet zoveel duurder geworden de afgelopen paar jaar. En terecht, want met de economie gaat het meh.

Echte inflatie: 5,3%

En ook de energie wordt niet goedkoper