Ik reis nooit met het OV! Ik zou wel helemaal krankjorem zijn zeg. Mijn Honda MSX 125 rijdt 1:55 en kost aan wegenbelasting 34,- euro per kwartaal en mijn Renault Twizy heb ik 10 jaar geleden voor de helft van de nieuwprijs gekocht en kost afhankelijk van de gereden snelheid slechts 1,50 euro per 50-80 km en het allermooiste is dat ik al 10 jaar geen wegenbelasting betaal. Verder heb ik een accuhuurcontract dat 55,95 per maand kost maar toen de Li-ion accu stuk ging na 5 jaar moest ik lachen want alle kosten daarna waren veel hoger dan 5 jaar accuhuur. Het afslepen kostte mij niets, de Li-ion accu kostte mij niets, het verwisselen van de Li-ion accu in de werkplaats kostte mij ook niets. Kortom ik lach me helemaal te pletter qua vervoerskosten want ik rij altijd van deur tot deur in tegenstelling tot het OV. Oh en voor mijn motor betaal ik nooit 1 euro parkeerkosten en mijn Renault Twizy ook niet want die heeft alleen een nummerplaat aan de achterkant dus die zet ik altijd zo neer dat de scanauto mijn kenteken niet kan scannen is ook weer geen parkeerkosten. Mooi toch! OV weg ermee.