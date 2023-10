Uit Yes Prime Minister...

Jim Hacker PM: Don't tell me about the press. I know exactly who reads the papers. The Daily Mirror is read by people who think they run the country; The Guardian is read by people who think they ought to run the country; The Times is read by the people who actually do run the country; the Daily Mail is read by the wives of the people who run the country; the Financial Times is read by people who own the country; the Morning Star is read by people who think the country ought to be run by another country, and the Daily Telegraph is read by people who think it is.

Sir Humphrey: Prime Minister, what about the people who read The Sun?

Bernard: Sun readers don't care who runs the country, as long as she's got big tits.

Pluriformiteit van de media is een groot goed. De Guardian heeft soms iets te vertellen, de Times had vorige week een goed stuk over hoe de ambtenarij HS2 erdoor gekregen heeft (kan sir Humphrey zijn vingers bij aflikken), de Independent gaat net zoals de BCC op het klimaatorgel en werkelijk alles is aan onze klimaatverandering te danken. Enzovoorts. Maar.... het _is_ pluriform.