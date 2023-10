Toch nog een allerlaatste dan wel een na laatste topic ooit over Thijs Römer en zijn dinnetje Igone de Jongh, want de media zijn een stapel boterhammen en de viespeukboter van Römer smeert zo lekker weg. En wie zijn wij dan om niet mee te smikkelen?? Volslagen weggooier Thijs Römer was niet alleen met zijn grote blote mannenpik bezig tijdens appcontact met minderjarige meiden (een maand gevangenisstraf), ook was hij voortdurend bezig met meerderjarige vrouwen. Hebben we van horen zeggen natuurlijk, we waren er zelf niet bij, maar als we ergens een hekel aan hebben is het wel islamitisch jihadisme, met op de tweede plek vreemdgaan. Allround is het een patiënt, die Thijs Römer, en voor het eerst heeft Igone in 60 Seconds gereageerd op de handel en wandel van die gek. Het vreemdgaan had ze 'misschien' nog wel prima ballerina gevonden. "Maar wat betreft de rechtszaak en wat daar gebeurd is, dat ging over mijn grens. Dat staat zó ver van mij af." Geluk bij een ongeluk: minderjarige vrouwen hoeven zich in ieder geval één maand geen zorgen te maken dat ze in z'n verdriethol worden getrokken. Én hij kan lekker met Bubba vrijen!