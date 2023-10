De opvanglocaties voor asielzoekers zitten vol. "Op al onze locaties hebben we de maximale bezetting bereikt", communiceert het COA. En dus doet staatssecretaris Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg na jarenlang de poorten wagenwijd te hebben opengezet het onvermijdelijke en roept hij een crisistoestand uit: een complete asielstop. Een fel bediscussieerd, discutabel en juridisch ingewikkeld middel, maar na decennialang pappen en nathouden bleek de maat vol. De voortdurende stroom van bus-, trein- en bootladingen asielzoekers uit zowel veilige als onveilige landen die met taart en ranja werden binnengejubeld waarna ze linea recta mochten aanschuiven bij de balie voor huis + paspoort heeft het hele systeem in de poep gedraaid. Opvangcentra zit vol, asielzoekers slapen buiten, de woningmarkt zit vast als stront in een trechter, Hugo de Jonge kan echt helemaal niks, de cruiseschepen zijn op, de hotels willen niet meer, de politie kan het niet aan, de vvd roept veel dingen maar doet echt geen ene reet, het COA (voormalige juffen groep 3 die toch liever met volwassenen wilden gaan werken) is zwaar overbelast, gemeenten zitten met de handen in het haar en er is overal overlast van kansloze en alleenstaande veiligelandiërs met portemonneepikdrang: buschauffeurs in Ter Apel worden voortdurend in hun bek getuft, in Budel durven mensen niet meer over straat, in Kampen worden aan de lopende band fietsen gestolen. De maat was vol voor Eric van der Burg. Nu de dappere staatssecretaris de grens heeft gesloten kan Nederland weer op adem komen en (...) Nederland helemaal NIKS en was de asielinstroom gewoon weer +1.300.