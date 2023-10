Zonder de gebeurtenissen van 7 oktober en hetgeen daarna allemaal plaatsvond zou deze imam ook haat prediken en zouden we er geen weet van hebben, of ons er niet zo over opwinden. Dat zegt ook iets over 'ons'. Pappen en nathouden, pamperen, noem het maar op.

De gebeurtenissen van de afgelopen weken leggen angstvallig bloot dat de Israëlische oorlog tegen Hamas ook 'ons' conflict is, dat hier in NL werk aan de winkel is. Dan kun je natuurlijk de confrontatie zoeken met de eerste, tweede, of vaak derde-generatie immigranten met de NL nationaliteit en asielzoekers die zich walgelijk manifesteren in allerlei pro-Palestina demonstraties (alsof dat land ooit bestaan heeft!), maar je kunt ook de confrontatie/discussie aangaan met al dat volk dat het zich permitteert op basis van non-argumenten de Palestijnse zaak 'te moeten verdedigen en moeiteloos het valse narratief volgen dat door Hamas c.s. de wereld wordt in geslingerd.

Word toch eens wakker, stelletje dombo's. Zien jullie dan niet dat het Hamas c.s. slechts om één ding te doen is: de vernietiging van de staat Israël! Daarvoor wordt het Palestijnse volk misbruikt, niet meer en niet minder. Op zijn Engels: 'Nobody gives a shit about the Palestinians'!. Egypte niet, Jordanië niet, Syrië niet, SA niet, nobody cares. Het zijn (no offence) de zigeuners van het Midden Oosten. De enigen die nog werkelijk om de Palestijnen gaven, waren de Joodse kolonisten, die ze te werk stelden en ze een betere toekomst toewensten. En opnieuw sneuvelen Palestijnen. Niet omdat Israël uit is op hun 'vernietiging', maar omdat ze geofferd worden door het kwaad. Het kwaad dat uit is op de vernietiging van Israël.

Daarom - en dit terzijde - zou van Baarle in de TK op zijn woorden moeten passen en daarom, zou u, bijvoorbeeld, goed moeten nadenken wie u uw stem geeft op 22 november. Maar na 22 november bent u er nog niet klaar mee. De haatpredikers zijn onder ons en talrijker dan u denkt.

In 1898 schreef Emile Zola J'Accuse over de Dreyfus-affaire

Ongeveer honderd jaar later schreef Salmon Rushdie 'De Duivelsverzen' en moest aanslagen op zijn leven verduren.

In 2015 waren we (?) allemaal Charlie Hebdo.

In 2023 durven Joodse kinderen in Amsterdam niet meer naar school

Waarom lijkt het oorverdovend stil?