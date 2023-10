Een Meppels mysterie is verschenen in een Drents grasveld. Een lading onvriendelijke handschoenen geven daar iedereen de vinger, maar waarom is onduidelijk. Wellicht heeft de maker een hekel aan Meppel met zijn bedreigde scholen, zijn stevige bockbiertjes en zijn snelle koelkasten. Misschien moeten we het breder zien en is het een protest tegen een maatschappij waar de frikanpouce een ding is en recepten uit Tel Aviv onder vuur liggen. Of mogelijk is het onderdeel van de verkiezingscampagne van BIJ1 en zijn we er toch weer ingetrapt met zijn allen. Het bijbehorende gedicht geeft geen uitsluitsel, maar dat maakt ook niet uit. Dit is kunst waarin u uw eigen boodschap kunt vinden. Misschien ziet u hier wel een signaal aan het bestuur van Ajax, een gebalanceerde reactie op het Amsterdamse palenplan of een visualisatie van uw genuanceerde mening over alles wat Carice van Houten uitkraamt. Het maakt niet uit, het is wat u er zelf in ziet. Herkenbaar voor iedereen: dat is waar u goede kunst aan herkent. De enige vraag waar we mee blijven zitten: paste dit niet beter in Den Haag?

