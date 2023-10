De wereld van klimaatburgemeesters is doorgaans een keiharde wereld van list, bedrog, ellende, kommer en tevens ook kwel, maar soms gebeurt er eens iets moois. U kent allemaal nog wel Trees (en zo niet, dan nu), de klimaatburgemeester van Hilversum die in twee dagen twee keer werd opgepakt omdat ze naakt op het spoor zat. Mag officieel niet, snappen wij ook wel, maar dat klimaatburgemeestershart klopt nu eenmaal onder je borsten, of het klopt er niet. Voor de Droogstoppels op de klimaatburgemeestersburelen was het allemaal te veel van het goede en Trees raakte haar ambtsketting (niet goed te zien op de foto, doorsturen naar NOS-OSINT-desk, red.) direct weer kwijt. Maar! Trees is terug. Ze bleef gewoon mails krijgen van de klimaatburgemeestersmaillijst en kreeg ook het verzoek of ze haar klimaatburgemeesterschap wilde verlengen. "Vandaag kreeg ze te horen dat ze weer klimaatburgemeester mag zijn. Trees vindt het hilarisch. "Het is toch te idioot voor woorden. Ze hebben waarschijnlijk zitten slapen daar. Ze stuurden mij een jaar geleden nog mails over mijn ontslag, ze weten wie ik ben. En nu mag ik opeens weer klimaatburgemeester zijn."" Prachtig Trees. Succes met het klimaat enzo.