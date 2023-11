Jongens dit is geweldig. Wij hadden nog nooit van No Excess gehoord omdat wij onze kleren altijd stiekem op internet kopen omdat je er als kleine, en gezellige, dikkerd gewoon niet aan te pas komt in al het real life modegeweld. Maar wat blijkt nu. Rafael van der Vaart is ook een Fashion Icon Model Ten Behoeve Van Mode. Dit biedt mogelijkheden, perspectief en bovendien heeft hij ook nog een hele leuke vriendin. Dit is Leven in de Breedte zoals A. F. Th. het bedoeld heeft. Hup Rafael van der Vaart. Hup No Excess.