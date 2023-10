Toen ik in 1989-1990 op mijn motor door de voormalige USSR reed was het doodnormaal dat 's avonds een paar keer per uur in de hele stad (Kiëv/Charkov/Rostov-na-Donu/Tbilisi) de stroom af en toe uitviel en ook kwam er af en toe geen water uit de kraan dat je overigens niet mocht drinken werd mij verteld. Toen snapte ik meteen waarom er overal bergen lege plastic waterflessen lagen rondom flats/huizen. Tja en wat zie Michael Gorbatsjov ook alweer? Dit: "The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe."

Het was trouwens verboden om op de motor door de USSR te rijden maar door een eenvoudig truukje kwam ik er toch in. Zodra je het woord "Motor" zei bij de ambassade als je een visum aan kwam vragen was het meteen: "Njet!" De truc was om te zeggen dat je met "Own transport" ging dan dachten zij dat je met de auto ging. Bij de Pools-Russische grens werd ik zelfs uit de rij gepikt door de douaniers omdat ze nog nooit zo'n westerse motor hadden gezien. Grap was zij wisten dus niet dat het verboden was om op de motor door de USSR te rijden. Ik had een geldig visum en dus werd ik erin gelaten. Vooral die motorreis in 1990 was totaal waanzinnig want er was nergens benzine te krijgen maar toch kwam ik op de meest onmogelijke manieren steeds weer aan benzine geholpen door allemaal lieve mensen onderweg. In Tbilisi heb ik zelfs een keer bij de maffia benzine gekocht.