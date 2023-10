De gasopslag is goed voor ca. 12.5 miljard m3 en is bedoeld om bij te springen als de vraag in de winter toeneemt. Het is dus een extraatje bovenop wat we normaal gebruiken uit onze gasvelden in de Noordzee en andere provincies dan Groningen, aangevuld met wat LNG import.

In 2022 was het jaarverbruik in Nederland ca. 22 miljard m3, daar zit de export naar Duitsland, België, Frankrijk, Italië etc nog niet bij.

Als de winter niet te streng is zal het allemaal wel goed gaan. Gaat het echter naar de -20 C over een langere periode dan zullen er wat industriële grootverbruikers moeten worden stilgezet. Export moet wel doorgaan uiteraard want dat ligt contractueel vast.