Uh, ja, Hoi, hallo. Dit is toevallig mijn 'area of expertise'.

Het met het been zwaaien door speler in oranje is ongebruikelijk, ook als je kijkt naar het minimale contact met de speler in wit waarmee hij verwikkeld is in een gevecht om positie.

Echter, de beschuldiging dat iemand met zijn been op zo'n manier naar een tegenstander zou zwaaien is compleet gestoord. Ook Matt Petgrave zou daar nooit op komen.

Kijkend naar de beelden is er sprake van het verliezen van evenwicht door de speler in oranje (spelers bewegen zich voort met een gangetje van pakweg 30 kilometer per uur op een veld van 60 meter lang en 30 meter breed), het been komt daarbij omhoog.

Tegelijk maakt Johnson een 'cutback' waarbij hij lager, in voorovergebogen houding komt te staan, en er is contact. Met afschuwelijke afloop. Maar het is een ongeluk, niks meer.