Thuiswerken moet voor veel functies weer de norm worden. Beter voor bedrijven en werknemers. "Allstate on its Remote-Work Policy: ‘It’s Enabled Us to Find the Best Talent’" www.shrm.org/resourcesandtools/hr-top... Nu zie je een concentratie van werknemers in hoofdkantoren waar ze elkaar vooral afleiden. Wegen kan je dan vrijhouden voor mensen met een contactberoep.

Tweede is dat werknemers wel opdraaien voor de kosten en tijd van forenzen, maar daar geen inspraak op hebben. Je moet een baan inleveren om dichterbij huis te werken. Zodra werkgevers meedelen in de kosten, ontstaat daar ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld voor banenruil. Nu zie je binnen dezelfde afdeling de ene medewerker van noord naar zuid vaststaan, en de andere van zuid naar noord. Ze kunnen in de spits naar elkaar zwaaien tijdens het passeren. Dat kan beter, maar gebeurd pas als de rekening bij de accountant op tafel ligt.

Een hoop mensen hebben een managment / communicatieve functie, maar communiseren lukt nog niet. Daarom zien we dezelfde straat meerdere keren open gaan, terwijl we daarvoor echt de stratenmakers, monteurs en ingenieurs niet voor hebben. De energietransitie kan alleen als we alles in 1 keer goed doen, dan hoeven die vaklui ook maar 1 keer naar dat werk te rijden.

De rekening moet vanaf loonslaaf naar werkgever inclusief overheid, dan verdwijnen de files als sneeuw voor de zon.