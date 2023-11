Tim is terug

Podcast Scherpschutters, die kent u al vanaf het eerste moment en bovendien ook van een nog eerder eerste moment. Inmiddels toch wel onmiskenbaar het grootste platform in de Nederlandse militaire- politie- en veiligheidssferen. En de bovenstaande oud-Vreemdelingenlegionair Tim Buining kende u ook al. Want hij vertelde half april met een innemende openhartigheid over zijn levenswandel van een moeizame gezinssituatie naar het Franse Vreemdelingenlegioen en daar voorbij.

En nu zit-ie er weer, maar dan met een iets andere insteek, ditmaal vooral om het toch nog iets specifieker te hebben over thema's die op dit moment voor hem spelen. Waarom zo publiekelijk? Om het therapie-stigma wat te verzachten en de drempel misschien wat te verlagen voor mensen die de behoefte ergens wel voelen, maar bij wie een zekere weerstand het blijft winnen. Iedereen weet intuïtief dat Scherpschutters' huisspreuk "Rammen met je kadaver" niet altijd op alles het antwoord is. Je kunt niet altijd voorwaarts, soms moet je inwaarts. Hoe? Daar zijn duizenden antwoorden op, en het bovenstaande gesprek is er daar slechts eentje van.