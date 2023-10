Het leek BVNL en tweede man Henk Krol een goed plan om het nog even te hebben over zijn gesjoemel met pensioenpremies in zijn tijd als hoofdredacteur van de Gay Krant. Die affaire waren we eigenlijk alweer vergeten maar vooruit dan maar. In zijn filmpje vandaag zegt Krol dat hij en zijn personeel tijdens hun strijd voor het homohuwelijk financieel in de knel waren gekomen en dat ze daarom samen besloten af te zien van het betalen van pensioenpremies. Krol: "Juist dankzij dit besluit kon in 2001 het eerste homohuwelijk ter wereld in Nederland worden gesloten." Klinkt heel nobel van Henk maar het is GELUL. Krol betaalde namelijk van 2004 tot en met 2007 én in 2009 geen werkgeversbijdrage voor de pensioenen van zijn personeel. En in die verklaring die zijn medewerkers moesten tekenen stond dat ze zonder morren het daardoor ontstane pensioengat zouden aanvaarden. En dat is allemaal de reden waarom Henk Krol in oktober 2013 opstapte als fractievoorzitter van 50PLUS. Succes ermee, Wybren.

