FF vertaald:

Dit is ons Nederland

Jaren heeft ons land vele vluchtelingen opgevangen, waarvan een groot deel uit de Arabische wereld. We hielden bordjes met ‘welkom’ omhoog.

We zijn er echter niet in geslaagd duidelijk te maken wat we verwachten van iedereen die bij ons in dit land wil wonen. Dat we onze manier van leven niet willen veranderen alleen maar omdat we gasten hebben.

En we vergaten dat er twee woorden zijn die veel belangrijker zijn dan "We kunnen het". Ze zijn: "Nooit meer"! En "Nooit meer" is nu! Ze bedoelen: nooit meer antisemitisme in Nederland, nooit meer tirannie en racisme. Dit alles geldt voor alle mensen die in dit land wonen.

Een manifest in 50 punten

1. Voor iedereen die in Nederland woont, geldt artikel 1 van de grondwet: "De waardigheid van de mens is onschendbaar."

2. Voor ons bestaan er geen ongelovigen! Iedereen kan geloven in wat hij of zij wil, zelfs de Kerstman.

3. Iedereen die onze grondwet en ons rechtssysteem als een verzameling niet-bindende aanbevelingen beschouwt, moet Nederland zo snel mogelijk verlaten.

4. Iedereen die hier permanent wil wonen, moet Nederlands leren. Alleen als we dezelfde taal spreken, zullen we elkaar begrijpen.

5. Iedereen kan in Nederland vreedzaam demonstreren vanwege zijn overtuigingen. Vrije meningsuiting omvat niet het bedreigen van mensen, het aanvallen van mensen, het gooien van stenen, het in brand steken van auto's of het vieren van moordenaars.

6. Wij dragen geen maskers of sluiers; we kijken elkaar in het gezicht (tenzij het Carnaval of Corona is).

7. Respect en naastenliefde ondersteunen onze vrije samenleving.

8. Tegen de achtergrond van het donkerste hoofdstuk uit de recente geschiedenis is de veiligheid van Israël ook een zaak van nationaal belang! Dit betekent: opkomen voor de veiligheid van het Joodse volk is niet onderhandelbaar. Kritiek op de Israëlische politiek is uiteraard toegestaan.

9. We zeggen alsjeblieft en bedankt.

10. Wij schudden graag de hand als begroeting of afscheid.

11. Wij zien de politie als ‘vriend en helper’, niet als een repressieve kracht of vijand.

12. Veel Nederlanders eten varkensvlees. Natuurlijk doet niet iedereen dat. Overigens: we hebben vele vegetariërs of veganisten want ook vrijheid gaat door de maag.

13. De staat heeft het monopolie op geweld. Afgezien van de door de staat aangewezen instanties heeft niemand het recht geweld te gebruiken tegen mensen of dingen.

14. Wij aanvaarden dat ons vrij gekozen parlement de regels voor ons samenleven bepaalt, die door onafhankelijke rechtbanken kunnen worden gecontroleerd.

15. Mannen mogen mannen en vrouwen vrouwen liefhebben. Wie daar een probleem mee heeft, is het probleem zelf. Heb lief en laat liefde!

16. Zelfs als iemand zich man noch vrouw voelt, wordt hij niet vervolgd of gestraft. In ons land mogen burgers vrij denken en queer leven.

17. Wij zien sociale diensten niet als werkgevers, maar als instellingen die mensen in financiële nood helpen, mensen die niet kunnen werken. Niet mensen die niet willen werken.

18. Wij respecteren de rechterlijke macht omdat zij zonder vooroordelen oordeelt.

19. Vrouwen dragen bikini's of badpakken in het zwembad. En als iemand naakt in de zee wil zwemmen, is dat ook goed!

20. Vrouwen en mannen zijn in elk opzicht gelijk.

21. Gelijkheid ook in de beloning voor werk (daar moeten we nog een inhaalslag maken)!

22. We discussiëren controversieel en hartstochtelijk, maar we beledigen mensen met een andere mening niet.

23. We zijn tolerant tegenover de toleranten.

24. En we hebben geen tolerantie voor intolerantie!

25. Wij steken alleen vuurwerk af op oudejaarsavond, dus als het mag.

26. We verbranden geen vlaggen van landen die we niet leuk vinden. Dat is een misdaad!

27. We respecteren elke religie, maar we scheiden religie duidelijk van de staat.

28. Vrouwen die affaires hebben, worden niet buitengesloten, laat staan geslagen of gestenigd! Bij een echtscheiding geldt het gezamenlijk gezag over de kinderen. Het maakt niet uit wie de oorzaak van het mislukken van het huwelijk is.

29. Je hoeft geen maagd te zijn om te trouwen!

30. Degenen die bescherming zoeken tegen politieke vervolging of oorlog in Nederland zullen die vinden. Zelfs degenen die er geen recht op hebben, kunnen vaak blijven. We verwachten geen dankbaarheid, ook al zou dat gepast zijn. Maar we eisen wel strikte naleving van onze wetten en respect voor onze waarden en manier van leven.

31. Wij huwelijken geen kinderen uit. En mannen kunnen niet meer dan één vrouw hebben.

32. Vrouwen beslissen – net als mannen – zelf hoe ze zich kleden, met wie ze bevriend zijn, van wie ze houden, of ze liever naar een club of kerk gaan, op wie ze stemmen en welk beroep ze kiezen.

33. Nederland is een land van bbq-ers. Na een picknick in het park nemen we ons afval mee.

34. Messen horen thuis in onze keukens, niet in onze zakken.

35. We betalen belastingen omdat we weten dat ze het fundament van de staat vormen.

36. Als een vrouw nee zegt tegen een man, is dat definitief en absoluut. Al het andere is seksuele intimidatie of verkrachting.

37. Wij verwachten van iedereen die dat kan en mag, dat hij werk zoekt en voor zichzelf zorgt – ook al is de sociale bijstand of het burgerinkomen aanvankelijk misschien hoger dan het salaris.

38. Er bestaat leerplicht in Nederland. Wij geloven in het belang van onderwijs en leren.

39. We staan onze zitplaatsen in bussen en treinen op voor ouderen en gehandicapten.

40. Proost, Nederland! Bier en wijn maken hier deel uit van onze cultuur. Respecteer het, en als je niet wilt drinken, doe dat dan niet.

41. Hoe lang of kort een rok is, wordt uitsluitend bepaald door de vrouw die hem draagt.

42. Degenen die de karikatuur van politici, beroemdheden, goden of profeten niet kunnen tolereren, zijn in Nederland niet op de juiste plek.

43. De media stellen politici in vraag, maar we vertrouwen er over het algemeen op dat de gekozen functionarissen naar waarheid en in het belang van het welzijn van de bevolking beslissen.

44. Eer betekent niet het recht van de sterkste.

45. Respect en waardering zijn net zo natuurlijk in sociale netwerken als in supermarkten of kantoren.

46. We proberen het milieu te beschermen en hulpbronnen te behouden. Duurzaamheid is de toekomst.

47. Nederland heeft een hart voor kinderen. Ze worden niet verslagen, maar gepromoveerd.

48. Straatintimidatie is, net als fluiten of roepen naar vrouwen, intimidatie.

49. Jongens en meisjes kunnen samen op schoolreisje gaan, samen sporten en samen zwemmen.

50. We houden van het leven, niet van de dood.