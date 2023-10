Dat was geen klapje dat Thierry Baudet donderdagavond in Gent te verwerken kreeg. En als het geen paraplu was geweest maar een loden pijp of vuurwapen had deze aanslag heel anders kunnen aflopen voor de Forum voor Democratie-leider. Wie de beelden van de aanval bekijkt, ziet dat de dader schijnbaar vanuit het niets opdoemt en ongehinderd zijn slag kan slaan. De rancuneuze oud-penningmeester Henk Otten schuift de schuld daarvoor in de schoenen van Baudets eigen beveiliging maar die bestaat slechts uit al dan niet dikbetaalde amateurs. De primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid van buitenlandse politici te gast ligt toch echt bij de Belgische autoriteiten.

Maar de Belg heeft overduidelijk gefaald. En lijkt de zaak bovendien weinig serieus te nemen. De verdachte 33-jarige Oekraïner (moet die niet in zijn thuisland tegen de Russen vechten, vraag je je dan af) was nog geen dag later alweer op vrije voeten.

België is een mislukte staat maar heeft nog steeds een ambassadeur in Nederland. Het is onbegrijpelijk dat minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot niet onmiddellijk Anick van Calster heeft ontboden om uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de aanslagpleger zo snel is vrijgelaten. En belangrijker: we weten nu dat Nederlandse politici hun leven niet zeker zijn wanneer ze België bezoeken. Dat zou een serieus punt van zorg moeten zijn omdat ze wekelijks naar Brussel afreizen.

En hoe staat het met onze eigen binnenlandse veiligheid? Het is te hopen dat veiligheidsministers Dilan Yesilgöz en Hugo de Jonge zich daar nu - naast hun zorgen over de Hamasfans, ja het is druk - over buigen. Nederland herbergt inmiddels ruim 100.000 Oekraïense vluchtelingen en er hoeft maar eentje tussen te zitten die niet begrijpt dat je met je poten van politici moet afblijven en het is mis.

Wat er in Gent gebeurde, is hier ook mogelijk. Of erger.