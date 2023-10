Okee okee het zojuist gespeelde FC Twente - Feyenoord was natuurlijk de échte topper maar PSV - Ajax, nu in Eindhoven, is op papier een grotere wedstrijd. Bericht van opa aan alle kinderen: Ajax nog kon voetballen was het een topclub. Toen voetbalden er geen kneuzen als Akpom, Gaaei, Bergwijn en al die andere fluitketels, maar gasten die daadwerkelijk wat konden. Het zou enorm grappig zijn als FC Volendam tegelijkertijd wint van Excelsior en dan staat Ajax gewoon allerlaatste. Volendam is midweeks nog tegenstander in een inhaalwedstrijd en dan staat Ajax toch zomaar een paar punten los, daar aan de onderkant. Kunnen al die supporters uit Diepenveen en Steenwijk en Boekel en al die andere plekken waar ze er op achttienjarige leeftijd voor kiezen om voor Ajax te zijn weer lekker een andere club supporteren. Feyenoord, of PSV ofzo. En Helmond Sport-uit is ook een heel leuke wedstrijd! NU LIVE, op tv, PSV tegen Ajax. Meelullen over buitenspel mag in de comments. Stijlloze voorspelling: 3-0.