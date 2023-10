Ze vinden onzin uitkramen heerlijk omdat het provoceert. Doodvallen kan die vent.

Neemt niet weg dat ik zit te wachten tot China in Taiwan in actie komt. Volgens mij krijgt China de komende tijd steeds meer probleempjes om de groei vast te houden en dan zou Taiwan aanvallen de discussies daarover sluiten. Bovendien is de VS druk dus of die Taiwan gaan helpen is maar zeer de vraag.

Als Taiwan wordt aangevallen zal dat gebeuren tegelijk met een aanval op het financiële systeem en wellicht dat Kim zo gek is wat acties jegens Zuid Korea te doen. Mijn inschatting is dat de VS dan kansloos zijn om de inname van Taiwan te voorkomen.

Goed dus dat Japan zich rap aan het bewapenen is en Zuid Korea is rijk zat om ook op eigen benen te kunnen staan.

Zoals in Israël zou overal moeten gebeuren. Die houden hun eigen broek op maar krijgen support. En niet dat de VS álles moeten uitvechten.

Ben heel benieuwd hoe dit allemaal verder gaat. Op diplomatiek vlak zijn er natuurlijk al wat signalen afgegeven maar die zijn naar mijn verwachting altijd bruusk en wij krijgen die nimmer te horen. Die signalen en de weging en de impact daarvan zullen bepalend zijn voor wat er wel of niet gebeurt.

Bij moslims speelt iets anders. Die hebben gratis geld en een heel naar 'geloof' en die vinden alle ellende prima. Daar win je nooit van. Maar je moet er ook niet van verliezen. Vervelende lui.