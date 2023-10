Nou er komen dus geen Friends-afleveringen meer in de originele bezetting. Dat kan namelijk niet meer: Matthew Perry is dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. TMZ: "Our sources say he was found in a jacuzzi at the home ... and we're told there were no drugs found at the scene. We're also told there is no foul play involved." Meneer had een hele lijst acteerprestaties achter z'n naam staan maar hij was natuurlijk vooral (alleen) beroemd als Chandler Bing van de hitserie Friends. Zoals het een goed acteur betaamt was-ie verslaafd: aan Vicodin, methadon, amfetamine, alcohol. Hij deed het met onder meer Yasmine Bleeth, Julia Roberts, Lizzy Caplan en Rachel Dunn. Zijn laatste vriendin was een boekenmevrouw, Molly Hurwitz. Matthew Perry werd 54 jaar. Rip.