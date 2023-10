De Egyptische stele van Merenptah beschrijft de aanwezigheid van het Israëlische volk in 1208 of 1209 voor Christus, het Egyptische leger had hen net onder de voet gelopen. Dit is honderden jaren voor de vorming van het Joodse Koninkrijk Israël. Hun overlevingsstrijd duurt daar al ruim 3235 jaar, ouder dan het Christendom en de Islam samen, ze blijven omringd door barbaren die hun willen vernietigen.

Deze maand startte een veldtocht vanuit Gaza, behoorlijk diep in Israël. Wat opvalt zijn gewone jonge mannen die door het hek meegaan om te plunderen, verkrachten en moorden. Hun was 10.000 dollar en een appartement beloofd per ontvoerde Israëli. Dat is drie keer het BBP per inwoner, alsof je hier aan iemand zonder toekomst anderhalve ton en woning beloofd. Goudkoorts werd bloeddorst.

Hamas had een menselijk schild en chantagemateriaal nodig. Er zijn minimaal 229 mensen nog gekidnapt, die hebben een gezicht. De reclame code commissie kreeg klachten dat die beelden langs de weg hangen. Op straat worden posters weggehaald. Hun leed mag niet meer zichtbaar zijn. Joden moeten uit het oog, uit het hart en daarna van deze planeet. Dit nooit meer, gebeurt hier en nu!

Een Kamermeerderheid herkent in de uitspraak “From the river to the sea” een oproep tot geweld. Het Hof dacht daar anders over. Een academisch gedachte-experiment, blind voor het geweld op straat. Het ziekenhuisdrama was wereldnieuws, we hebben nog steeds geen beelden van honderden slachtoffers of de krater, zelfs Hans Jaap Melissen begint nu te twijfelen wat daar gebeurd is.

Het ene leed wordt weggedrukt, het andere leed opgeblazen en de haat wordt rondgezongen. Dat blijft niet zonder gevolgen. Joodse scholen hier kijken per dag of ze open kunnen. Joodse studenten mochten in New York achter de boekenkast wachten totdat de politie ze een vrije aftocht gaf. Je kan niet meer met een keppeltje rondlopen. Als de Joden straks op zijn, wie wordt het volgende doelwit?

Mark Rutte is duidelijk, Israël moet Hamas uitschakelen, anders heeft Israël geen toekomst meer. Dit is niet het recht op verdediging, dit is het recht op bestaan. Ik vraag me alleen af hoe algemeen geldig die constatering is. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten verwacht nieuwe groepen Europese terroristen vanwege doorgeslagen politieke correctheid.

Onze premier combineerde die uitspraak met een oproep tot humanitaire hulp. Er is geen land dat een oorlog invasie meemaakt, en dan de tegenstander water, voedsel en brandstof blijft leveren. Raketten van Hamas werken op een mengsel van kunstmest en benzine, niet op zonnepanelen. Zulke noodhulp komt niet aan bij de bevolking of in ziekenhuizen, het wordt zelfs door Hamas weggehaald.

Dat is in Gaza een hardnekkig probleem. Palestijnse President Mahmoud Abbas was ook klaar met smokkel, 1800 miljonairs ontstonden uit die criminele activiteiten, en de PLO mocht dealen met terrorisme, drugshandel en andere problemen. Dat is onhoudbaar. Mensen met connecties tot de Palestijnse Autoriteit romen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking af, ze werden miljardairs.

Hamas is niet alleen een terreurorganisatie, het is ook een maffia die goed verdiend. Het hoofd van Hamas is een paar miljard waard. Een influencer mocht bij CBS-news uithuilen, maar was haar Instagram vergeten, het filmpje waarin haar twee werkelijkheden naast elkaar staan is meesterlijk. Net zoals in Rusland of Noord-Korea leeft de elite in weelde, ten koste van hun slaafse onderdanen.

Egypte wilde de Gazastrook niet terug. Egypte maakte een bufferzone van honderden meters breed aan de grens met Gaza, er kwam een droge slotgracht langs Rafah van twintig meter breed en tien meter diep. Smokkeltunnels werden gevuld met gifgas, rioolafval en zeewater. De bevolking van Gaza leeft nu achttien jaar zonder verkiezingen onderdrukt door Hamas, zonder uitweg naar de buren.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.